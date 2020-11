Non potranno frequentare per un anno un bar di piazza Europa nel quale il 14 novembre scorso a Catania si sono resi protagonisti di una violenta rissa. La disposizione arriva direttamente dal questore Mario Della Cioppa nei confronti di quattro persone che in quella occasione sono stati arrestati dai carabinieri per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.