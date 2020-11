Strade chiuse per allagamenti e oltre quaranta interventi di soccorso . Continua il maltempo nell'area della Sicilia orientale. Tra le zone più colpite c'è quella a sud di Catania , in particolare tra l' aeroporto , San Giuseppe la Rena e il villaggio San Maria Goretti . Criticità forti per il maltempo si sono registrate anche tra Paternò e Motta Sant'Anastasia .

Strade chiuse per allagamenti e oltre quaranta interventi di soccorso. Continua il maltempo nell'area della Sicilia orientale. Tra le zone più colpite c'è quella a sud di Catania, in particolare tra l'aeroporto, San Giuseppe la Rena e il villaggio San Maria Goretti. Criticità forti per il maltempo si sono registrate anche tra Paternò e Motta Sant'Anastasia.

Secondo i dati forniti dal report pomeridiano dei vigili del fuoco, sono quaranta gli interventi già portati a termine della squadre, mentre una ventina sono quelli ancora da concludere. Diverse sono state le persone soccorse con le auto in panne, interventi poi anche per allagamenti in locali al piano terra e seminterrati.

Al momento, stando ai dati forniti dal dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana, per allagamento risultano chiuse diverse strade nella zona di Porte di Catania. A Motta Sant'Anastasia in un'abitazione in via Terrenere sono intervenute due squadre dell'ente sorveglianza ambientale forestale (OdV Esaf) con tre pompe idrovore. Una delle due squadre si è poi spostata sul sottopasso di via Rosolino Pilo a Motta Sant'Anastasia, dove sta operando la protezione civile Adrano.

Nel sottopasso di Misterbianco lungo la strada provinciale 54 all'altezza del centro commerciale Centro Sicilia, il responsabile di protezione civile comunale ha fatto intervenire un escavatore che sta pulendo i canali di scolo ostruiti da detriti e fango. Poi riprenderanno le attività con le idrovore.