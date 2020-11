Il pluripregiudicato R.L. (classe 1978) detenuto agli arresti domiciliari, nel pomeriggio di ieri si è presentato al commissariato di Nesima con la richiesta di essere portato in carcere perché nella sua abitazione non c'era energia elettrica. Gli agenti lo hanno arrestato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.