Un marito violento è stato arrestato in flagranza di reato ad Adrano, in provincia di Catania. Gli agenti di polizia del commissariato locale sono intervenuti nel corso di una furiosa lite con la moglie. La vittima ha proceduto anche a denunciare il marito 41enne, ponendo fine a una storia di maltrattamenti in famiglia che durava ormai da diversi anni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo rincasava spesso ubriaco e aveva un comportamento violento nei confronti della moglie. In alcuni casi sarebbe stata pure minacciata di morte con un coltello e con un bastone. Il tutto alla presenza dei propri figli minori. Il 41enne è stato arrestato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice.