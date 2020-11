I carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 20enne Davide Piazza di Aci Catena , poiché ritenuto responsabile spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti . I militari di pattuglia, passando per piazza Dante , hanno sorpreso il pusher mentre cedeva dal finestrino della propria auto, una Fiat 500, una dose di cocaina a un coetaneo .

I carabinieri della stazione di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 20enne Davide Piazza di Aci Catena, poiché ritenuto responsabile spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari di pattuglia, passando per piazza Dante, hanno sorpreso il pusher mentre cedeva dal finestrino della propria auto, una Fiat 500, una dose di cocaina a un coetaneo.

Bloccati entrambi, i carabinieri hanno trovato a terra la dose di cocaina appena acquistata - pagata 20 euro - e altre 19 dosi della stessa sostanza stupefacente nascoste negli slip dello spacciatore. Durante la perquisizione, i militari hanno scovato nell'auto un bilancino elettronico di precisione e 60 euro circa in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.