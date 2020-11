Alla vista del parente e del vicino di casa che faceva ingresso nell'auto dei carabinieri sono andati in escandescenza. Minacce, spintoni, pugni e calci. È quanto ricevuto a fine aprile dai componenti di una pattuglia, intervenuta in via Pantelleria , nel quartiere San Giovanni Galermo. I militari, dopo avere perquisito un'abitazione trovando droga e appunti sulle cessioni di dosi agli acquirenti, hanno arreestato Pietro Masci .

La prima a opporsi è stata la moglie, con il sostegno dei tre figli minorenni. Le frasi ingiuriose hanno accompagnato il percorso dei militari e di Maschi verso l'autovettura. In pochi minuti si sono riversate però in strada diverse persone che hanno tentato di liberare il pusher. Tra loro - a distanza di mesi - sono stati individuati Salvatore Musumeci, Mario Maurizio Calabretta, Danilo Gaetano Aurora e Liliana Bellia. Il primo è finito in carcere su disposizione del tribunale, mentre gli altri tre sono stati destinatari della misura di presentazione alla polizia giudiziaria. Affidati a una comunità due minori.