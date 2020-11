Un 51enne di Acireale e un 32enne di Aci Catena sono stati arrestati dai carabinieri ad Aci Sant'Antonio. I due sono accusati di furto venatorio di fauna selvatica e furto aggravato.

I militari sono intervenuti in un fondo agricolo di via San Giuseppe, trovando i due intenti a catturare i cardellini tramite apparecchiature elettroniche che producono un richiamo per gli uccellini. Gli animali sono stati rimessi in libertà, mentre gli strumenti sono stati sequestrati.