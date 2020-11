Via Santa Maria Goretti è completamente allagata, nel parcheggio vicino al complesso sportivo Santa Maria Goretti l'acqua arriva fino al parafango delle macchine. Almeno una ventina di alberi sono caduti e i tronchi e i rami sono rimasti sui marciapiede e, in qualche caso, anche sulla carreggiata. Sono gli effetti del temporale e della tromba d'aria che, dalla tarda serata, ha colpito la zona sud della città di Catania. In particolare, viale Kennedy , San Giuseppe La Rena , Villaggio Santa Maria Goretti e l'area dell' aeroporto .

Via Santa Maria Goretti è completamente allagata, nel parcheggio vicino al complesso sportivo Santa Maria Goretti l'acqua arriva fino al parafango delle macchine. Almeno una ventina di alberi sono caduti e i tronchi e i rami sono rimasti sui marciapiede e, in qualche caso, anche sulla carreggiata. Sono gli effetti del temporale e della tromba d'aria che, dalla tarda serata, ha colpito la zona sud della città di Catania. In particolare, viale Kennedy, San Giuseppe La Rena, Villaggio Santa Maria Goretti e l'area dell'aeroporto.

Tante abitazioni sono state danneggiate, in particolare i tetti. Danni seri a un minimarket della zona, sullo stesso viale una termocopertura si è staccata ed è rimasta sulla strada. Sull'asfalto anche pezzi di muri e calcinacci. La segnaletica della fermata dell'autobus è stata divelta e alcuni segnali stradali sono stati abbattuti. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, gli operai della Multiservizi, la protezione civile e i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che nell'arco di un'ora hanno ricevuto oltre 50 richieste di soccorso. Al momento non risultano esserci persone ferite e non è stato necessario evacuare nessuna delle abitazioni della zona.

La tromba ha divelto la recinzione del sedime aeroportuale, causando una serie di disagi all'attività aeronautica. La pista è stata chiusa per permettere la rimozione di materiale proveniente dalla zona circostante.