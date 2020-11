Un incendio è divampato intorno alle 3.30 della notte scorsa all'interno della chiesa Santa Maria del Rosario in via Luciano Pavarotti, una traversa di via Palermo, a Catania. Il rogo, che stando a quanto emerso finora si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito nell'area in cui si trova l'altare centrale, ha provocato ingenti danni all'edificio sacro. Le pareti sono tutte annerite dal fumo e le fiamme hanno distrutto anche una statua della Madonna risalente al 1904.