Ancora crolli nella Timpa di Acireale. Due enormi massi e altri più piccoli si sono staccati dalla parete rocciosa e adesso intralciano via Tocco, zona a valle poco sopra il borgo marinaro di Santa Maria La Scala. Una situazione che si ripresenta, dopo il maltempo degli scorsi giorni, e che fa riemergere la questione del rischio idrogeologico a cui è esposto il territorio. A circa cinquanta metri dal punto che è stato interessato dal crollo, nei mesi scorsi, sono stati effettuati dei lavori di messa in sicurezza.

A settembre 2019, il cedimento era avvenuto all'altezza del Mulino e costretto diverse persone ad abbandonare le proprie abitazioni in via precauzionale. In realtà, poi non furono registrati danni a cose o persone. In passato, la Timpa acese era finita sotto i riflettori perché considerata una zona ad alto rischio idrogeologico in un provvedimento della Regione Siciliana. In seguito a questo erano stati apposti anche dei sigilli al solarium Bora Bora di Santa Maria La Scala. Dopo uno studio specifico, però, era arrivato un passo indietro dalla Regione con il declassamento del rischio idrogeologico per l'area.