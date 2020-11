A seguito degli eventi atmosferici che si sono verificati a Catania sabato scorso 28 novembre, l’amministrazione comunale invita coloro che hanno subito danni esclusivamente imputabili ai fattori metereologici accaduti in quella giornata, a segnalarli, ai fini di un eventuale risarcimento, entro il 10 dicembre 2020, alla Protezione civile comunale di Catania attraverso la seguente email: emergenzameteo@comune. catania.it

La segnalazione, che ha scopo ricognitivo e non implica alcun onere per il Comune di Catania, dovrà essere corredata dalla relazione di un tecnico abilitato, con una descrizione e quantificazione presunta dei danni; recare l'eventuale indicazione di persone fisiche danneggiate e la specificazione se il bene è coperto, tutto o in parte da responsabilità per assicurazione civile.

L’amministrazione comunale inoltrerà le segnalazioni pervenute alla presidenza della giunta regionale della Sicilia per la dichiarazione dello stato di calamità. Per informazioni e chiarimenti i cittadini possono contattare da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 13, la Protezione civile comunale ai seguenti numeri telefonici: 0957425109 - 0957105109 - 0957425178 - 0957105178.