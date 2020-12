Quindici persone sono state arrestate con l'accusa di fare parte di due associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti. Le misure cautelari, di cui tre ai domiciliari e il resto in carcere, sono state eseguite dai carabinieri su disposizione del tribunale. L'indagine copre un arco di tempo che va da aprile ad agosto dell'anno scorso.

I due gruppi erano attivi a Gravina, Mascalucia e in altre zone limitrofe ed erano guidati da Giuseppe Nicolosi e Roberto Cerami. Nel corso dell'indagine, Nicolosi, conosciuto anche come Kawasaki, è riuscito anche a scoprire una serie di telecamere nascoste installate dagli investigatori nella zona di spaccio gestita. La scoperta ha portato un altro indagato a incendiare un'area verde in via Franca nel tentativo di distruggere altre apparecchiature presenti.

I nomi degli arrestati

In carcere:

NICOLOSI Giuseppe, nato a Catania il 13.01.1982;

BONAVENTURA Giovanni Daniele, nato a Catania il 28.04.1973;

BUFFARDECI Cristian, nato a Catania il 13.05.1976;

BUTTAFUOCO Domenico, nato a Catania il 15.10.1978;

CARUSO Ester,nata a Catania il 27.09.1984;

CERAMI Roberto, nato a Catania il 04.10.1973;

D’ARRIGO Andrea, nato a Catania il 14.08.1987;

NICOLOSI Angelo, nato a Catania il 10.09.1999;

NICOLOSI Emanuele, nato a Catania il 18.04.1987;

PAPPALARDO Massimo, nato a Catania il 27.11.1965;

SAITTA Agatino, nato a Catania il 22.02.1990;

TOMARCHIO Salvatore, nato a Catania il 23.09.1973;

Agli arresti domiciliari:

BONANNO Giuseppe, nato a Catania il 28.08.1989;

RAPISARDA Daniela Regina Rita, nata a Catania il 22.08.1991;

REITANO Antony, nato a Catania il 03.09.1992.