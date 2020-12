I Carabinieri della squadra Lupi del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un giovane catanese di 17 anni, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine di un servizio di osservazione eseguito in piena notte in via Maria Gianni, si è potuto accertare come il giovanissimo pusher attirasse a se una vasta clientela, i militari hanno deciso di bloccarlo e perquisirlo sul posto. Il minorenne addosso aveva tre dosi di marijuana nascoste dentro gli slip.

Nell’abitazione del pusher i carabinieri hanno trovato altre 14 dosi della stessa sostanza nascoste in camera da letto e in un pensile della cucina; un bilancino digitale di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da mettere in commercio.

La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre il minorenne, assolte le formalità di rito, è stato condotto al centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.