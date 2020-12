Una tonnellata di arance stipate in una Alfa Romeo 166 abbandonata in contrada Baè , nel territorio di Paternò. La scorsa notte, i carabinieri hanno denunciato un 39enne di Graniti (in provincia di Messina) perché ritenuto responsabile di ricettazione .

Una tonnellata di arance stipate in una Alfa Romeo 166 abbandonata in contrada Baè, nel territorio di Paternò. La scorsa notte, i carabinieri hanno denunciato un 39enne di Graniti (in provincia di Messina) perché ritenuto responsabile di ricettazione.

Il 39enne è, infatti, l'intestatario della macchina che di fronte alle richieste dei militari non ha saputo fornire spiegazioni in merito al ritrovamento dell'auto nelle campagne paternesi. I carabinieri, però, avevano sorpreso due persone intente a rubare arance che sono riuscite a fuggire per le campagne e a fare perdere le proprie tracce. La refurtiva è stata restituita al proprietario, mentre l’auto è stata sequestrata.