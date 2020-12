Cinque venditori ambulanti sono stati multati tra viale Mario Rapisardi e piazza Eroi d'Ungheria . Gli ispettori della polizia commerciale hanno individuato quattro di loro che avevano messo in vendita prodotti ortofrutticoli senza i requisiti professioni , senza l' autorizzazione alla vendita e occupando abusivamente il suolo pubblico . Per loro sono state elevate sanzioni per un importo totale di 10.500 euro . Tutti i prodotti sono stati sequestrati e devoluti in beneficenza.

Due di questi venditori, inoltre, sono stati multati (400 euro ciascuno) anche perché non indossavano la mascherina protettiva. I controlli hanno riguardato anche un quinto venditore ambulante, commerciante di prodotti casalinghi. Pur essendo in possesso di un'autorizzazione alla vendita in forma itinerante, aveva trasformato la propria attività in sede fissa, occupando il suolo pubblico. Per lui due multe per un totale di 480 euro e il sequestro di tutta la merce esposta abusivamente.

Nella zona della Circonvallazione, in viale Antoniotto Usodimare, la polizia municipale ha sanzionato un venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli risultato sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa al commercio. Tutta la merce è stata posta sotto sequestro e devoluta in beneficenza. Per lui sanzioni per un totale di 3.500 euro.