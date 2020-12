La violenta pioggia e il forte vento che si sono abbattuti sulla costa ionica, pur causando meno danni rispetto al Messinese e al Palermitano, hanno spinto il sindaco di Giarre Angelo D'Anna a ordinare la chiusura delle scuole per domani. La misura vale per tutti gli istituti pubblici e privati, di ogni ordine e grado.

La violenta pioggia e il forte vento che si sono abbattuti sulla costa ionica, pur causando meno danni rispetto al Messinese e al Palermitano, hanno spinto il sindaco di Giarre Angelo D'Anna a ordinare la chiusura delle scuole per domani. La misura vale per tutti gli istituti pubblici e privati, di ogni ordine e grado.

«La sospensione delle attività didattiche si rende necessaria per consentire ai tecnici del Comune di effettuare dei sopralluoghi sugli immobili scolastici al fine di verificarne - si legge in una nota dell'ente locale - la piena funzionalità e sicurezza ai fini cui sono destinati, relazionando in proposito e indicando, se del caso, gli opportuni interventi per eliminare fonti di pericolo. Tali verifiche nei giorni immediatamente successivi dovranno proseguire anche sugli edifici pubblici di competenza comunale e sulla viabilità locale con particolare riguardo - prosegue la nota - alle condizioni ed efficienza delle caditoie stradali e sulla capacità ricettiva dei corsi naturali di deflusso delle acque meteoriche».