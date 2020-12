Arrestato un 45enne per maltrattamenti a Misterbianco . L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, per avere picchiato una donna di 36. La vittima è stata aggredita alla presenza dei tre figli minorenni . A chiamare i carabinieri è stato il più grande di loro.

Arrestato un 45enne per maltrattamenti a Misterbianco. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, per avere picchiato una donna di 36. La vittima è stata aggredita alla presenza dei tre figli minorenni. A chiamare i carabinieri è stato il più grande di loro.

La vittima ha raccontato di essere stata presa per il collo. Per questo è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico, dove i medici hanno diagnosticato una contusione costale emitorace e un trauma cervicabile. Per lei è stata prevista una prognosi di dieci giorni.

Il 45enne, invece, si è presentato spontaneamente in caserma, dove è stato posto in stato d'arresto e successivamente trasferito in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria.