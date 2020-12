Una forte esplosione, poco dopo l'alba, ha svegliato il quartiere San Giovanni Galermo, a Catania. Lo scoppio, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a una bombola del gas che si trovava all'interno dei cassonetti dei rifiuti collocati in via don Minzoni. Il contenitore metallico, secondo le prime informazioni, non sarebbe stato visto dagli operatori della società dei rifiuti, finendo all'interno dell'autocompattatore. Subito dopo è avvenuta l'esplosione con una forte deflagrazione.