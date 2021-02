Un mezzo pesante che trasportava un escavatore, poco prima delle 8.30 di questa mattina, ha provocato la caduta di un cornicione di cemento e il distacco di altre parti del cavalcavia Graci lungo la strada statale 121 in contrada Valcorrente a Belpasso, a circa 200 metri dallo svincolo per il centro commerciale Etnapolis, in direzione Catania. Al momento, sono ancora in corso gli accertamenti per quantificare i danni e, nelle prossime ore, è previsto un nuovo sopralluogo. Intanto, la polizia municipale ha già individuato e identificato il conducente del mezzo.