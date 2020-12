Quattro denunce per furto aggravato di energia elettrica , una per maltrattamento di animali e una per gestione di rifiuti non autorizzata sono il bilancio di controlli dei carabinieri di Catania nel quartiere Librino . I militari hanno trovato anche nascosti in auto abbandonate 700 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina . I militari hanno elevato contravvenzioni per diverse violazioni amministrative delle normative a tutela dell'ambiente e degli animali per una somma complessiva pari a circa 23mila euro .

I militari in una stalla che ospitava due cavalli hanno trovato farmaci che venivano somministrati ai quadrupedi, possibilmente nei pre e post gara clandestina, senza alcuna prescrizione sanitaria. Il caso di maltrattamento riguardava un pitbull che aveva vistose ferite alle orecchie causate presumibilmente per l'utilizzo dell'animale in combattimenti clandestini. Le ferite sono state medicate dai veterinari dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania presenti sul posto che, coadiuvati dalla sezione tutela animali della polizia locale, hanno sequestrato il cane affidandolo ad una volontaria.