I carabinieri di Trecastagni hanno denunciato nove persone, di età compresa tra i 29 e i 69 anni, tutte ritenute responsabili di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nelle richieste inoltrate all’Inps per ottenere il contributo, sette di loro avrebbero falsamente attestato di essere residenti nel territorio del comune. Dagli accertamenti, i militari hanno appurato che erano stati invece ormai cancellati per irreperibilità dalle liste anagrafiche comunali.

Una coppia di coniugi gestori di un Caf avrebbe invece prodotto dichiarazioni mendaci in cui avrebbero dichiarato di vivere da separati. In questo modo, avrebbero ottenuto un doppio reddito di cittadinanza per un valore di circa 1.500 euro mensili. Inoltre, lui avrebbe percepito la somma per il pagamento dell’affitto dell’abitazione familiare mentre lei, che aveva dichiarato di vivere nell’immobile dove svolgono la loro attività di consulenza fiscale, avrebbe azzerato i costi di gestione professionale.