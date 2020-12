Secondo quanto trapelato in questi minuti un transessuale si è presentato alle forze dell'ordine accompagnato da un legale. Il caso è quello della 26enne Ylenia Bonavera e potrebbe risolversi a breve. La donna è deceduta dopo essere arrivata, la notte scorsa, in fin di vita al Pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro di Catania. La vittima è stata colpita da almeno una coltellata mentre si trovava in via delle Salette all'angolo con via della Concordia , nel quartiere San Cristoforo.

A terra è rimasta una pozza di sangue e, come rivelato da MeridioNews, il manico di un coltello nero, senza lama, che è stato recuperato dagli investigatori durante un sopralluogo. Lungo la strada anche una ciocca di capelli ma non è chiaro se appartenente alla vittima. In queste ore è stata sentita anche una seconda persona, a quanto pare un amico, che ha accompagnato Bonavera in ospedale l'accoltellamento. Nel corpo della donna, che verrà sottoposto ad autopsia come disposto dalla procura, sono state trovate tracce di cocaina. La pista della morte per overdose però è stata esclusa.