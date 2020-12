Due macchine ferme all'angolo tra via delle Salette e via della Concordia . È la notte tra il 9 e il 10 dicembre quando un gruppo di persone sta litigando in strada . Tra di loro, con un giubbino giallo e un paio di pantaloni neri, c'è la 26enne Ylenia Grazia Bonavera . Si sentono urla e c'è qualche spintone. Un gruppo di persone - sembrano tutte donne, in mezzo forse c'è anche una transessuale - si muove tra una Smart, di proprietà della vittima, e una Mini Cooper bianca. La lite sembra volgere al termine quando all'improvviso quella che sembra una donna scaglia una coltellata alla spalla destra della 26enne . Ylenia Bonavera si ferma, guarda il punto in cui ha ricevuto il fendente che si riempie di sangue e si accascia all'interno della sua macchina. Sono le scene, immortalate in un video girato da un cittadino che potrebbero aiutare la polizia a ricostruire il giallo. Mentre avviene la scena nessuno interviene.

Poco dopo la lite, la ragazza è morta al Pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi centro. Ad accompagnarla in fin di vita sarebbe stata un'amica. A distanza di 12 ore dal fatto alla polizia si è presentata una transessuale di 34 anni accompagnata da un legale. A questo si aggiungono due indizi: il ritrovamento del manico di un coltello di colore nero e una ciocca di capelli. L'autopsia, disposta dalla procura che indaga sul caso, chiarirà l'esatto motivo del decesso. Da un esame tossicologico è emerso che la ragazza, originaria di Messina ma residente in una casa in affitto a Catania, aveva assunto cocaina e, a quanto pare, alcool.