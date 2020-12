«Troviamo che sia davvero incredibile che l' Asp di Catania ammetta candidamente che mancano solo 234 infermieri in pianta organica». A parlare è Salvo Vaccaro di Nursind , il sindacato che oggi ha indetto una protesta per porre l'attenzione sulle criticità che si registrano all'interno dell'azienda sanitaria provinciale. «Qualcuno ha sostenuto che con lo sciopero abbiamo creato dei disservizi, sappia che non è così - aggiunge Vaccaro -. A protestare sono stati gli infermieri che erano di riposo. Tutti gli altri hanno rispettato il turno di lavoro ».

Luogo della protesta, dopo che la scorsa settimana il sit-in si era svolto all'ospedale di Biancavilla, è stato il nosocomio Gravina di Caltagirone. «La scelta della protesta è ricaduta sull’ospedale di Caltagirone perché non solo è il più grande dei presidi dell'Asp, ma rappresenta anche un caso emblematico di centralizzazione delle risorse a scapito del territorio, che al momento soffre l’assenza di una politica attenta per un ospedale che possiede un notevole bacino d’utenza».

Nel pomeriggio a rispondere con un comunicato è stata la stessa Asp di Catania, che ha definito l'iniziativa «palesemente infondata e strumentale, creando un immotivato allarme sociale». In merito alla carenza di risorse umane nel settore infermieristico, l'Asp sottolinea che «è pari solo al 13 per cento: su una dotazione organica di 1751 unità di personale infermieristico previsto, risultano carenti solo 234 unità, a livello aziendale, afferenti sia al Territorio che ai presidi ospedalieri». L'Asp si sofferma poi su un altro tema: quello delle procedure di mobilità e concorsuali, finite nel mirino del Nursind. «Gli organizzatori della manifestazione sottacciono che le procedure di mobilità di bacino per Oss e infermieri sono in corso e che le commissioni di concorso per dirigenti medici di varie discipline stanno lavorando anche nel pieno dell’emergenza Covid».