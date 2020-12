In due lo hanno picchiato in piazza. Calci e pugni che gli hanno causato la frattura del naso, del mignolo e diverse ecchimosi al volto . L'aggressione è avvenuta in piazza Sant'Agostino, ad Adrano . Qui gli agenti della polizia hanno trovato la vittima del pestaggio.

In due lo hanno picchiato in piazza. Calci e pugni che gli hanno causato la frattura del naso, del mignolo e diverse ecchimosi al volto. L'aggressione è avvenuta in piazza Sant'Agostino, ad Adrano. Qui gli agenti della polizia hanno trovato la vittima del pestaggio.

L'uomo ha detto di essere andato in piazza per comprare dei panini da un ambulante e di essere stato colpito dai due indagati, che prima di picchiarlo gli avrebbero lanciato dei sassi. Dalle immagini registrate dalle telecamere che si trovano nella zona, gli investigatori sono riusciti a identificare il 19enne P.N. e il 21enne C.V.

I due sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di lesioni personali. Inoltre sono stati sanzionati per il mancato rispetto del coprifuoco. L'aggressione, infatti, è avvenuta dopo le 22.