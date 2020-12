Controlli antidroga ieri a Catania. A San Giovanni Galermo la polizia ha sequestrato 40 grammi di cocaina in via Ustica , nel quartiere di San Giovanni Galermo. Lo stupefacente era stato nascosto all'interno della tromba dell'ascensore di uno stabile.

In viale Nitta, nel quartiere di Librino, oltre mezzo etto di cocaina è stato trovato all'interno di un mezzo abbandonato. La droga era stata già suddivisa in dosi e per questo pronta per essere venduta.