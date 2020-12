Un forte boato e una colata lavica lungo il versante S del cratere di Sud-Est. Come segnalato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia le reti di monitoraggio, a partire dalle 19.20 del pomeriggio di domenica, hanno segnato un incremento dell'attività stromboliana con «aumento dell'ampiezza del tremore vulcano». In circa trenta minuti l'intensità si è portata da livelli medi ad alti «e attualmente l'ampiezza è ancora in crescita», precisano gli esperti.