«Si torna alla normalità». Commenta così un frequentatore della discoteca Ecs dogana, in una foto che lo ritrae sorridente a una serata che, visti i tempi, si è spostata al pomeriggio. Peccato che di normale, in tempo di Covid-19, ci sia poco nei video che girano su Instagram e che risalgono a ieri pomeriggio. Quando è stato organizzato un pomeriggio di dj set - a partire dalle 15 - all'interno della Silver room, una delle stanze della discoteca all'interno della Vecchia dogana, al porto di Catania.

A giudicare dalle immagini recuperate da MeridioNews, circa un centinaio di persone si sono ritrovate al chiuso e per lo più senza mascherina. Ospiti non invitati anche i vigili urbani etnei, supportati dai carabinieri, che intorno alle 20 si sono presentati al locale per controllare il rispetto della chiusura per cinque giorni disposta appena pochi giorni prima per un'altra attività riconducibile alla discoteca: il ristorante Levante. Una volta sul posto e, pare, constatando la rottura dei sigilli, i vigili sono stati avvisati anche di una festa nella stanza poco distante. Evento di cui però avrebbero trovato solo le tracce, come bicchieri e cicche di sigaretta.