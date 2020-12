I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania , nell’ambito dei controlli di polizia economico-finanziaria in materia di spesa pubblica e di erogazioni sussidi statali, hanno scoperto un soggetto percettore di reddito di cittadinanza che nell’ultimo quinquennio ha giocato in scommesse sportive online quasi 130mila euro .

In particolare i militari della compagnia di Caltagirone hanno avviato appositi controlli fiscali nei confronti di un cittadino caltagironese che, sebbene apparisse al fisco formalmente disoccupato e non percettore di alcun reddito, si è scoperto essere un grosso giocatore di eventi sportivi online. I controlli si sono concentrati sui volumi di ricariche del conto gioco parametrando gli stessi alle dichiarazioni fiscali presentate dal soggetto con specifico riferimento alle annualità in cui lo stesso ha richiesto il beneficio del sussidio. L'uomo è stato denunciato a piede libero e adesso si proverà a recuperare le somme di denaro percepite indebitamente.