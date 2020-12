Operazione di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri vicino al rifugio La Galvarina , nel territorio di Adrano. In difficoltà due giovani di Bronte , di 19 e 18 anni, che mentre erano in bici si sono trovati a fronteggiare le cattive condizioni meteo. I due avrebbero dovuto compiere un percorso che da Bronte li avrebbe portati fino al rifugio Monte La Nave, passando per Maletto.

La presenza della neve ha reso tutto più difficile, fino a costringerli a cercare rifugio in un ricovero usato dai pastori. Qui però, per via del freddo, hanno iniziato ad avvertire i primi problemi causati dall'ipotermia. Contattati dalla Fiamme gialle alpine, i due ragazzi sono stati spronati a continuare fino alla Galvarina, dove avrebbero potuto accendere un fuoco.

Nel frattempo una pattuglia è partita dal rifugio San Gualberto, che li ha raggiunti e portati a Nicolosi dove ad attenderli c'erano i genitori.