Quattro morti in meno di due mesi. Il bilancio arriva dalla strada statale 120, nei pressi di Maletto. Arteria poco battuta ma con lunghi rettilinei utilizzata soprattutto da chi si sposta nel triangolo compreso tra i Comuni di Randazzo, Maletto e Maniace. Ieri a perdere la vita, dopo un terribile impatto frontale tra due macchine, sono stati il 20enne Damiano Cairone e il 58enne Giovanni Tilenni Dianni. Il più giovane, originario di Maletto, viaggiava a bordo di una Fiat Panda blu. Per cause ancora da accertare il mezzo si è scontrato, nella zona del casello Mangiasarde, con quello condotto da Tilenni Dianni, una Ford Escort grigia.

Cairone, secondo le prime informazioni, si stava spostando in direzione Maletto. Di professione panettiere, insieme al fratello gestiva un panificio a conduzione familiare. La notizia nel piccolo Comune si è diffusa rapidamente e il sindaco Giuseppe De Luca ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali. La cerimonia con ogni probabilità si svolgerà all'aperto, in piazza IV novembre. Misura a quanto pare necessaria per evitare assembramenti all'interno della chiesa Madre.

Lungo la stessa strada a inizio novembre erano morti due ventenni originari di Bronte: Matteo Pappalardo, 20 anni, e Fabiana Cairone, 19 anni. I due viaggiavano a bordo di una Opel Corsa. Il mezzo si sarebbe scontrato contro la carcassa di una mucca, lasciate in strada dopo essere stata investita da un'altra macchina. Sul posto era presente anche un carroattrezzi.