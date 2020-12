Da questa mattina è scomparso Ruggero La Porta . Il giovane, non ancora 17enne, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione in viale delle Libertà . «Quando sono andato a svegliarlo per le lezioni online della scuola - spiega il padre, l'avvocato Arduino La Porta a MeridioNews - in camera non c'era ». La famiglia, nelle prime ore della mattina, ha presentato denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine e sono già in corso le ricerche e le indagini .

Da questa mattina è scomparso Ruggero La Porta. Il giovane, non ancora 17enne, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione in viale delle Libertà. «Quando sono andato a svegliarlo per le lezioni online della scuola - spiega il padre, l'avvocato Arduino La Porta a MeridioNews - in camera non c'era». La famiglia, nelle prime ore della mattina, ha presentato denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine e sono già in corso le ricerche e le indagini.

Nel momento in cui si è allontanato da casa, il giovane indossava un giubbotto blu con l'interno foderato di colore giallo, un paio di jeans e delle scarpe da tennis bianche. «Almeno così abbiamo ricostruito - dice il padre - perché noi non lo abbiamo visto uscire». Il ragazzo non ha con sé il cellulare «perché da venerdì scorso non lo trova più. Anche per questo - sottolinea La Porta - abbiamo già sporto denuncia». Stando a quanto ricostruito finora, il 17enne studente del liceo classico Cutelli si sarebbe allontanato a piedi. «Anche perché la sua minicar è in avaria», dice il genitore.

«Ieri sera non è uscito, è rimasto a casa a giocare alla playstation con un amico», ricostruisce il padre. Intanto, una prima segnalazione che pare essere attendibile è arrivata ai genitori da una persona che conosce di vista il giovane e che «ci ha detto di averlo visto a una trentina di chilometri di distanza da casa», dice il genitore.

Chiunque avesse notizie o vedesse il giovane, può contattare la famiglia al numero di cellulare 328.7061267.