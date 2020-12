«Lo abbiamo ritrovato alla stazione ferroviaria di Taormina». Ad annunciare la buona notizia è la chiamata dell'avvocato Arduino La Porta , il padre del ragazzo che era scomparso questa mattina dalla sua abitazione in viale delle Libertà a Catania. «Al momento là con lui c'è il nonno , mio suocero - spiega il genitore - Io invece sono all' ospedale di Taormina dove ho accompagnato il migliore amico di mio figlio che, appresa la notizia, si è sentito male per la gioia ».

«Lo abbiamo ritrovato alla stazione ferroviaria di Taormina». Ad annunciare la buona notizia è la chiamata dell'avvocato Arduino La Porta, il padre del ragazzo che era scomparso questa mattina dalla sua abitazione in viale delle Libertà a Catania. «Al momento là con lui c'è il nonno, mio suocero - spiega il genitore - Io invece sono all'ospedale di Taormina dove ho accompagnato il migliore amico di mio figlio che, appresa la notizia, si è sentito male per la gioia».

Sono state ore di apprensione quelle in cui nessuno aveva più avuto notizie dello studente non ancora 17enne. «Importanti per ritrovarlo sono state due segnalazioni di persone che lo hanno riconosciuto dalla foto che è stata pubblicata sui social network». Il giovane, studente di un liceo catanese si era allontanato di casa questa mattina intorno alle 6. Il padre, che era andato a svegliarlo per le lezioni da seguire con la didattica a distanza, non lo aveva trovato in camera.

La denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine era stata presentata già nelle prime ore di questa mattina. E così erano partite le indagini e le ricerche che, adesso, hanno portato al ritrovamento del giovane. Da venerdì, inoltre, il ragazzo non aveva più trovato il cellulare e anche su questa vicenda è stata presentata una denuncia.