Incidente mortale la notte scorsa su strada provinciale 12. A perdere la vita è stato un 23enne sottoufficiale statunitense di stanza a Sigonella. L'uomo si trovava a bordo di una Opel Astra, quando all'altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una recinzione metallica.

L'automobile ha sfondato la rete ed è finita contro un deposito di un'azienda edile. Il mezzo ha preso fuoco. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Per il giovane, però, non c'è stato nulla da fare. Il cadavere è stato trovato carbonizzato all'interno dell'abitacolo.