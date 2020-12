Non c'è pace per la Sigi , quanto meno poco fortunata nella scelta delle figure con ruoli di controllo nella società costituita per l'acquisto, avvenuto pochi mesi fa, del Calcio Catania . Dopo l'arresto a luglio di Antonio Paladino , tra i primi ispiratori della cordata di imprenditori locali impegnati nel salvataggio del club rossazzurro, e di due suoi collaboratori anch'essi impegnati in Sigi, tocca ancora una volta a un commercialista finire nelle maglie della giustizia. Si tratta di Alessandro Torrisi , tra i sindaci di Sigi spa e indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte . Oggi la guardia di finanza etnea ha sequestrato a lui, al fratello e alla madre sei appartamenti a Catania .

Tutto nasce da un controllo allo Studio Torrisi s.n.c., attività che si occupa di consulenza amministrativa e contabile alle imprese. Le verifiche hanno portato alla contestazione di un debito tributario pari a 19 milioni di euro nei confronti dei soci dello studio. E cioè i fratelli Isidoro e Alessandro Torrisi e la madre Simona Natala Marchese, che portano avanti l'attività di famiglia dopo la morte nel 2014 di Paolo Torrisi, padre e marito degli indagati. In sostanza, per gli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria, i Torrisi e Marchese avrebbero dovuto allo Stato imposte maggiori rispetto a quelle effettivamente pagate, raggiungendo la cifra milionaria contestata con sanzioni e interessi.

Dalle indagini, inoltre, è venuto fuori come, scomparso il padre, la famiglia avrebbe dovuto ereditare i sei appartamenti sequestrati, ma un testamento venuto fuori un anno e mezzo dopo la morte di Paolo Torrisi avrebbe manifestato la volontà dello scomparso di lasciare tutto ai nipoti, con conseguente rinuncia volontaria all'eredità da parte di figli e moglie. Un tempismo che non quadra ai finanzieri, convinti che si tratti di un documento falso, utile solo a evitare che i soci dello studio risultassero formalmente in possesso di beni che sarebbero stati aggrediti per la riscossione delle somme dovute al fisco.

Alessandro Torrisi è stato nominato sindaco di Sigi l'11 settembre 2020, venendo quindi chiamato a svolgere funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione della società. Una passione di famiglia, quella per il calcio, considerato che il fratello Isidoro, anche lui indagato, è già noto nell'ambiente come commercialista di Pietro Lo Monaco - ex amministratore delegato del Calcio Catania - e come ex presidente del Messina. La nuova tegola giudiziaria caduta sul capo di un professionista vicino a Sigi segue di pochi mesi quella di un altro commercialista, Antonio Paladino, allora socio della spa etnea arrestato a luglio con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione continuata di reati tributari. Insieme a lui sono finiti nei guai anche Giuseppina Licciardello e Renato Balsamo, ai tempi rispettivamente presidente del collegio sindacale e presidente del consiglio d'amministrazione di Sigi.