Incidente autonomo sull'autostrada A18 , all'altezza della stazione di rifornimento Aci Sant'Antonio. Un'utilitaria è cappottata nella carreggiata in direzione di Messina . Non si conoscono, al momento, le condizioni della persona che si trovava al volante e delle eventuali altri passeggeri.

Incidente autonomo sull'autostrada A18, all'altezza della stazione di rifornimento Aci Sant'Antonio. Un'utilitaria è cappottata nella carreggiata in direzione di Messina. Non si conoscono, al momento, le condizioni della persona che si trovava al volante e delle eventuali altri passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In seguito all'incidente si è formata una coda di auto lunga cinque chilometri. Auto incolonnate anche nell'altra carreggiata, per via dei guidatori che rallentano nei pressi dell'incidente.