Sono ore di passione per chi sta utilizzando la macchina e intende uscire o entrare a Catania . L'orario di punta coincide con un maxi ingorgo alla rotonda di Nesima , a due passi dall' ospedale Garibaldi nuovo . Sul posto c'è una pattuglia dei vigili urbani e diversi operai che si stanno occupando di sistemare l'asfalto per alcuni lavori di rifacimento della rotonda. Un ripristino generale, dopo anni di abbandono, con il Comune di Catania che ha deciso di affidarsi ad alcuni sponsor privati.

Sono ore di passione per chi sta utilizzando la macchina e intende uscire o entrare a Catania. L'orario di punta coincide con un maxi ingorgo alla rotonda di Nesima, a due passi dall'ospedale Garibaldi nuovo. Sul posto c'è una pattuglia dei vigili urbani e diversi operai che si stanno occupando di sistemare l'asfalto per alcuni lavori di rifacimento della rotonda. Un ripristino generale, dopo anni di abbandono, con il Comune di Catania che ha deciso di affidarsi ad alcuni sponsor privati.

Di fatto, eseguire questo genere di lavori in pieno giorno coincide con il formarsi di code chilometriche. Per chi dalla tangenziale intende raggiungere la città, in questo momento, si registrano tempi di attesa fino a 30 minuti. La situazione non è migliore per gli automobilisti che intendono uscire dal capoluogo etneo. Dalla circonvallazione ci sono, al momento, quasi quattro chilometri di coda.