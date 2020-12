Iniziati oggi i controlli nelle attività commerciali situate nelle zone di maggiore affluenza di Catania e presso i Comuni limitrofi , in attuazione delle disposizioni dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 10 dicembre e secondo le indicazioni sul tema acquisite nel corso di una riunione indetta dal prefetto di Catania Claudio Sammartino nei giorni scorsi. L’attività, svolta congiuntamente dal dipartimento di prevenzione dell’ Azienda sanitaria provinciale di Catania , dall’ispettorato del lavoro e dal comando dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro.

L'obiettivo è quello di verificare la presenza all’interno degli esercizi pubblici del numero di persone consentito dalla normativa anti-Covid, il corretto e generalizzato uso della mascherina e l'applicazione di misure idonee atte a garantire il distanziamento, ricambi d’aria e le misure di igienizzazione previste.

Negli esercizi di maggiori dimensioni verrà, inoltre, verificata la sussistenza di procedure specifiche anti-Covid, Tali verifiche sono rivolte a garantire la sicurezza dei clienti e degli operatori in un periodo in cui è prevista una maggiore affluenza di pubblico. L'ordinanza del presidente della Regione dispone, fra l’altro, l’obbligo per gli esercizi pubblici di «comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale». I titolari degli esercizi destinatari delle disposizioni citate potranno comunicare le informazioni inviando una email alle unità operative di Igiene pubblica, afferenti al dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente.