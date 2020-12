Gli agenti di polizia del commissariato di Adrano hanno denunciato un uomo, G.R. di 56 anni , per il reato di danneggiamento e sottrazione di cose sottoposte a sequestro dall’autorità amministrativa. L’uomo era stato nominato custode della propria autovettura che lo stesso ufficio di polizia, in altra circostanza, aveva sequestrato poiché mancante della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Inoltre è stato appurato che erano già scaduti i termini per il pagamento in misura ridotta e non vi era nessuna richiesta di dissequestro. L’autovettura era stata quindi confiscata dalla prefettura. Gli operatori duranti alcuni accertamenti sul rispetto degli obblighi connessi alla custodia hanno verificato che il veicolo non era più presente nel luogo dichiarato dall’uomo nel momento in cui gli era stato affidato.

Il 56enne ha dichiarato che l’autovettura era stata tagliata a pezzi e venduta come se fosse ferro vecchio. Per tale motivo gli è stato contestato il delitto di danneggiamento e sottrazione di cosa sottoposta a sequestro disposto dall’autorità amministrativa, per il quale il codice penale prevede la reclusione da tre mesi a due anni.