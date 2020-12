Madre e figlia si erano specializzate nella riproduzione di prodotti che ricordavano i pezzi prodotti dalla nota azienda Thun . Per questo le due, di 56 e 24 anni, sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di concorso in contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, nonché ricettazione. Il laboratorio artigianale si trovava a Belpasso .

Madre e figlia si erano specializzate nella riproduzione di prodotti che ricordavano i pezzi prodotti dalla nota azienda Thun. Per questo le due, di 56 e 24 anni, sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di concorso in contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, nonché ricettazione. Il laboratorio artigianale si trovava a Belpasso.

I carabinieri hanno sequestrato 204 prodotti, ancora grezzi, equivalenti ai prodotti dell’azienda; 508 prodotti uguali ai prodotti originali; un contenitore di gomma siliconata per la realizzazione di stampi; una scatola contenente materiale di vario genere per realizzare e decorare i prodotti; un tablet e uno smartphone utilizzati dalle donne per la commercializzazione dei prodotti.

I militari, inoltre, hanno trovato la lista degli ordini e 18 bigliettini con il logo del marchio Thun, e oltre duecento stampi in silicone per la produzione di prodotti identici agli originali.