Ha preso a martellate la sorella disabile, colpendola in tutto il corpo. Con questa accusa è stato arrestato a Biancavilla un 52enne. L'aggressione è avvenuta il 6 dicembre. I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto: l'uomo ha prima presoo a pugni la donna, di un anno più grande, e poi avrebbe impugnato il martello.

Per la procura, il 52enne avrebbe agito con l'intenzione di uccidere la sorella. A consentire l'intervento dei carabinieri è stata una chiamata al numero unico di emergenza da parte di un cittadino. La donna è stata porta d'urgenza all'ospedale di Paternò, dove le hanno diagnosticato fratture multiple alla testa, al naso, alle costole e ai polsi.

Il 52enne in precedenza aveva compiuto violenze anche nei confronti della ex moglie, che lo aveva denunciato, costringendolo ad abbandonare la casa coniugale. In seguito a ciò, l'uomo era andato ad abitare dalla sorella. Adesso è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone.