Arrestato in flagranza di reato il 30enne catenese Giuseppe Mirabella. L'intervento dei carabinieri è avvenuto nelle vicinanze del parcheggio del punto vendita Bruno Euronics, di Misterbianco, da cui poco prima l'uomo aveva rubato una Fiat 500.

Per mettere in moto la vettura, Mirabella, con precedenti di questo tipo alle spalle, aveva utilizzato una centralina elettronica contraffatta. Tutti gli attrezzi per lo scasso sono stati sequestrati mentre il 30enne è statto posto ai domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo.