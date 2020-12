Volevano introdursi all'interno del reparto Covid-19 dell'ospedale Garibaldi-centro, a Catania, con l'obiettivo di raggiungere un parente ricoverato. Ma quando un dirigente medico ha provato a fermali loro hanno reagito con schiaffi e pugni. Un vero e proprio pestaggio che ha avuto come protagonisti A.G.L, classe 1979, e C.L. classe 1985. I due fratelli, dopo essere entrati in reparto, sono stati fermati grazie all'intervento di altri camici bianchi salvo poi fuggire via dal nosocomio.