Un pitone reale è stato recuperato da un tombino a Catania. L'animale era rimasto incastrato in una caditoia per le acque piovane in via Giovanni Gentile, nel quartiere San Cristoforo. Sul posto sono intervenuti carabinieri del gruppo Cites di Catania, insieme ai vigili del fuoco, i responsabili della federazione Pro Natura e il personale veterinario dell’Asp.

«Il passaggio del serpente attraverso le strette grate - spiegano i militari - non è stato agevole, ma alla fine il rettile è stato estratto senza alcuna lesione». L'animale, che è stato trovato in ottimo stato di salute, è apparso anche mansueto e abituato a essere maneggiato dall’uomo, il che dimostrerebbe che è vissuto in cattività.

«Il serpente sicuramente era detenuto da un soggetto privato, che probabilmente non riuscendo più a prendersene cura, ha deciso di abbandonarlo», fanno notare ancora i carabinieri. L'animale è stato sequestrato e verrà affidato al Bioparco di Carini, in provincia di Palermo. Sono in corso indagini per individuare il responsabile dell’abbandono del serpente e se lo stesso possa essere in possesso della prescritta documentazione necessaria alla sua detenzione.