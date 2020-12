Pestaggi per convincere i debitori a saldare ogni pendenza. Sarebbe stato questo il modus operandi di Giuseppe Raneri, 48enne conosciuto come Peppe Castelmola e ritenuto appartenente al clan Cintorino, gruppo che nella zona di Calatabiano rappresenta i Cappello. L'uomo è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale in seguito a un'indagine condotta dai militari del Gico.