Iniziativa natalizia di solidarietà da parte di Sostare . La società che si occupa degli stalli di parcheggio a Catania ha deciso di donare una parte dei proventi ricavati dalla sosta, effettuata tramite l'app da poco inaugurata, ai bambini dei reparti di Pediatria degli ospedali catanesi. Divulgata con il claim A Natale con Sostare si può donare, l'iniziativa prevede la destinazione del cinque per cento del fatturato proveniente dall'app per acquistare giochi e libri , più un contributo per organizzare il brindisi di fine anno dando la possibilità ai piccoli pazienti di trascorrerlo tra i sorrisi.

Iniziativa natalizia di solidarietà da parte di Sostare. La società che si occupa degli stalli di parcheggio a Catania ha deciso di donare una parte dei proventi ricavati dalla sosta, effettuata tramite l'app da poco inaugurata, ai bambini dei reparti di Pediatria degli ospedali catanesi. Divulgata con il claim A Natale con Sostare si può donare, l'iniziativa prevede la destinazione del cinque per cento del fatturato proveniente dall'app per acquistare giochi e libri, più un contributo per organizzare il brindisi di fine anno dando la possibilità ai piccoli pazienti di trascorrerlo tra i sorrisi.

«Sarà un Natale che rimarrà per sempre nei ricordi di tutti noi e, per questo, abbiamo deciso di diffondere un segnale di positività e speranza, facendo intendere - si legge in una nota della società - che il termine diverso può anche significare speciale». I prodotti saranno acquistati nei piccoli negozi di giocattoli e nelle librerie indipendenti di Catania. «Così da offrire anche un supporto all'economia delle piccole attività commerciali locali messe duramente alla prova dalla pandemia», continua l'azienda. Per dare il proprio contributo basterà acquistare il ticket per il parcheggio tramite l'app entro il 31 dicembre. La distribuzione dei doni avverrà il giorno della Befana, nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

«Abbiamo voluto fare la nostra parte per regalare sorrisi a bambini che, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, con le limitazioni legate al Covid, si trovano ad affrontare un ricovero in ospedale - spiega il presidente di Sostare Luca Blasi - Per farlo abbiamo deciso di provare a dare un ristoro ai piccoli commercianti e ai librai indipendenti». Blasi poi traccia un primo bilancio del lancio della nuova app. «Un esordio più che positivo, siamo già la terza app più utilizzata per la sosta a Catania. Gli utenti - continua - devono sapere che scegliendo la nostra applicazione consentono di risparmiare l'aggio che altrimenti dovremmo girare alle aziende fornitrici delle altre app. Lo stesso risparmio che noi abbiamo deciso di utilizzare per comprare regali ai bambini ospedalizzati».