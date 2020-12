Tre anni e mezzo dopo, la circonvallazione catanese a Nesima viene riaperta al traffico. Le prime auto sono passate alle 10.20. L'interruzione, risalente ad aprile 2017, era stata resa necessaria per consentire i lavori esterni per la realizzazione del tratto della metropolitana Nesima-Monte Po . Qui sorgeranno due fermate - Fontana e Garibaldi - che consentiranno un raggiungimento più semplice dell'ospedale.

«Con la riapertura della circonvallazione si riapre a pieno regime il cantiere - ha detto Salvatore Fiore, direttore generale di Fce - Puntiamo a mettere in esercizio l'opera entro l'anno. Poi si lavorera al collegamento con Misterbianco e nel frattempo abbiamo già acquisito il finanziamento per il tratto che da Misterbianco porterà fino a Paternò». Il 2021 per Fce si annuncia come un anno ricco di appuntamenti e obiettivi. «Contiamo di aprire la fermata Cibali entro marzo e poi entro la fine dell'anno la fermata per accedere all'ospedale Garibaldi e al quartiere Monte Po». A partecipare al sopralluogo è stato anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. «Ridiamo alla città uno degli assi più importanti della viabilità, la circonvallazione oggi rappresenta uno snodo fondamentale», ha detto l'esponente della giunta Musumeci. Che poi si è soffermato sull'operato di Fce: «Riesce a evidenziari stati di avanzament importanti, entro il 2021 consegneremo altri 1700 metri di metropolitana. Tutto ciò può rappresentare una crescita per il territorio».

Soddisfazione anche dal sindaco di Catania Salvo Pogliese. «Oggi è una bella giornata per tutta la provincia. Con questa riapertura della circonvallazione si dà un contributo al flusso veicolare - ha detto il primo cittadino etneo - Pochi giorni fa abbiamo inaugurato la rotatoria a Monte Po e tra poche ore altre ne saranno aperte altre, grazie alla sinergia con i privati. Catania diventa sempre più efficiente».