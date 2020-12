È stata estubata una paziente positiva al Covid-19 , e affetta da sclerosi multipla, ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell' ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale . La donna acese di 56 anni è stata ricoverata il 4 dicembre a causa di gravi problemi respiratori che, qualche giorno dopo, hanno reso necessario anche il trasferimento in Terapia intensiva e la conseguente intubazione.

È stata estubata una paziente positiva al Covid-19, e affetta da sclerosi multipla, ricoverata nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. La donna acese di 56 anni è stata ricoverata il 4 dicembre a causa di gravi problemi respiratori che, qualche giorno dopo, hanno reso necessario anche il trasferimento in Terapia intensiva e la conseguente intubazione.

La paziente è stata sottoposta a una terapia sperimentale che combina i farmaci remdesivir e baricitinib. «Visti i risultati incoraggianti riportati dalle riviste scientifiche sull’utilizzo di questo trattamento e dopo averne valutato l’appropriatezza, abbiamo sottoposto l’opzione alla paziente - spiega Giuseppe Rapisarda, il direttore di Anestesia e Rianimazione -Acquisito il suo consenso, abbiamo attivato la procedura di autorizzazione presso la direzione sanitaria. Ringrazio la paziente, per la fiducia che ha riposto in noi, e il direttore sanitario Antonino Rapisarda per avere approvato questo trattamento che ci dota di una ulteriore opportunità di cura e ci dà l’opportunità di condividere i risultati conseguiti con la comunità scientifica».

Sin dai primi giorni di somministrazione della terapia, i sanitari hanno registrato buoni risultati di ossigenazione. I controlli radiografici hanno mostrato un progressivo miglioramento e dopo dodici giorni dall’inizio della cura, è stata possibile l’estubazione. Anche altri pazienti, al momento, sono trattati con questa associazione di farmaci nel nosocomio di Acireale. «Ringraziamo i colleghi per il loro lavoro e la loro umanità e seguiamo con attenzione questa sperimentazione - ha affermato Antonino Rapisarda, il direttore sanitario dell'azienda catanese - La sicurezza delle cure è e rimane il nostro obiettivo prioritario».