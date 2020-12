Due uomini con il volto coperto hanno portato a termine una rapina ai danni di una tabaccheria a Belpasso, nella zona bassa della centralissima via Roma . Entrati nell'attività commerciale intorno alle 19.30, poco prima dell'orario di chiusura, i due si sono fatti consegnare dai dipendenti i soldi contenuti nel registratore di cassa . A quel punto, sono poi scappati facendo perdere le proprie tracce .

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò che hanno già avviato le indagini per individuare gli autori della rapina. Non si conosce ancora l'entità del bottino che è stato portato via. Al vaglio degli inquirenti, al momento, ci sono le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e di altre delle zona.