Due arresti per rapina nei giorni scorsi a Catania. La Squadra mobile ha fermato due pregiudicati, Domenico Spadaro di 45 anni e Angelo Claudio Parisi di 51, che poco prima avevano assaltato un corriere che trasportava articoli sanitari . La vittima è stata derubata del borsello al cui interno erano state riposte diverse centinaia di euro, telefoni e carte di credito .

Due arresti per rapina nei giorni scorsi a Catania. La Squadra mobile ha fermato due pregiudicati, Domenico Spadaro di 45 anni e Angelo Claudio Parisi di 51, che poco prima avevano assaltato un corriere che trasportava articoli sanitari. La vittima è stata derubata del borsello al cui interno erano state riposte diverse centinaia di euro, telefoni e carte di credito.

Spadaro e Parisi avevano pedinato il furgone della vittima, per poi entrare in azione nel momento in cui l'uomo stava effettuando una consegna a Lineri, frazione di Misterbianco. Il corriere è stato violentemente aggredito e minacciato di morte, facendo intendere di essere armati.

L'auto dei rapinatori è stata agganciata dai poliziotti nel territorio di Gravina e alla fine di un inseguimento bloccata. Spadaro e Parisi sono stati arrestati e la refurtiva recuperata. Per i due il magistrato di turno ha disposto il carcere in attesa dell'udienza di convalida.